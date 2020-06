Πολιτισμός

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Αναλυτικά τα σημεία πώλησης.

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, για τις εκδηλώσεις του φετινού προγράμματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα εισιτήριά τους με τους εξής τρόπους:

- Από τα κεντρικά Εκδοτήρια Εισιτηρίων ΕΦ: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) - Ώρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-16:00, Σάββατο 10:00-15:00.

- Μέσω τηλεφωνικής αγοράς, +30 210 3272000/ Από Δευτέρα έως Κυριακή, 9:00-21:00. - Μέσω ηλεκτρονικής αγοράς από το greekfestival.gr.

Τα εισιτήρια ΑμεΑ θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμα από τα κεντρικά εκδοτήρια, +30 210 3221897, tameia@greekfestival.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-17:00.

Η διοργάνωση αναφέρει ότι οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες, ενώ ομαδικές αγορές δεν πραγματοποιούνται κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο.

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες των υγειονομικών Αρχών, με προτεραιότητα τη δημόσια υγεία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και τους καλλιτέχνες.