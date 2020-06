Κοινωνία

Γέμιζαν με ναρκωτικά Δωδεκάνησα και Κρήτη (εικόνες)

Τους «τσάκωσαν» στο λιμάνι με ηρωίνη στη βαλίτσα.

Ναρκωτικές ουσίες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη διακινούσε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σπείρα που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο λιμάνι του Πειραιά, με τη συνδρομή λιμενικών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου, μια 47χρονη και ένας 25χρονος Αλβανός, μέλη του κυκλώματος. Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι έξι επιπλέον άτομα, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί που είναι φυλακισμένοι.

Από τις αστυνομικές έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Βαλίτσα, στην οποία υπήρχαν 21 αυτοσχέδιες συσκευασίες ηρωίνης, μεικτού βάρους 11.225 γραμμαρίων, που είχαν καλυφθεί με οδοντόκρεμα και χρηματικό ποσό 200 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.