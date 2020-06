Κοινωνία

Επίθεση σε Μπακογιάννη: Ποινική δίωξη σε βάρος των δύο συλληφθέντων

Η δικογραφία για την επίθεση σε βάρος του Δημάρχου Αθηναίων διαβιβάστηκε στο Αυτόφωρο.

Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, απείθειας και εξύβρισης, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την επίθεση και προπηλακισμό που δέχθηκε την Κυριακή, στην πλατεία Αγίου Παύλου στο Μεταξουργείο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Οι δύο κατηγορούμενοι προσήχθησαν μαζί με άλλους, που αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα, για το επεισόδιο κατά του Δημάρχου Αθηναίων, σε βάρος του οποίου ομάδα δραστών πέταξε μπουκάλια με νερό και καφέδες, φωνάζοντας συνθήματα.

Η δικογραφία για την υπόθεση διαβιβάστηκε στο Αυτόφωρο, ενώπιον του οποίου θα δικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι.