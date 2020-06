Κόσμος

Ένταλμα σύλληψης για τον Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε το Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τεχεράνη εξέδωσε το ένταλμα αναφορικά με τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το Ιράν εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και 35 ακόμα πρόσωπα αναφορικά με τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί και ζήτησε τη βοήθεια της Interpol, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας της Τεχεράνης, Αλί Αλκασιμέρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στις 3 Ιανουαρίου, πλήγμα από αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Ιράκ είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή τους ο Σουλεϊμανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Η Ουάσινγκτον κατηγόρησε τον Σουλεϊμανί ότι ενορχρήστρωσε επιθέσεις φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών σε βάρος αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο Αλκασιμέρ δήλωσε ότι τα εντάλματα εκδόθηκαν με τις κατηγορίες φόνου και τρομοκρατικής ενέργειας. Δήλωσε ότι το Ιράν είχε ζητήσει από την Interpol να εκδώσει ‘ερυθρά αγγελία’ για τον Τραμπ και άλλα πρόσωπα, τα οποία η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί ότι συμμετείχαν στη δολοφονία του Σουλεϊμανί.

Ο Αλκασιμέρ είπε ότι η ομάδα αυτή περιλαμβάνει και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους, στρατιωτικούς και μη, χωρίς όμως να δώσει άλλες πληροφορίες. Είπε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση και μετά τη λήξη της θητείας του Τραμπ.