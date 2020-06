Κόσμος

Γαλλία: Σε φυλάκιση 5 ετών καταδικάσθηκε πρώην Πρωθυπουργός

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Φιγιόν καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 5 ετών, τα δύο από τα οποία χωρίς αναστολή, σε μια υπόθεση πλασματικών θέσεων εργασίας που είχε δηλητηριάσει την προεδρική εκστρατεία του το 2017.

Το δικαστήριο του Παρισιού, που εξέδωσε την απόφαση, συνδύασε την καταδίκη αυτή με ένα πρόστιμο 375.000 ευρώ, ενώ ο Φιγιόν δεν θα μπορεί να εκλεγεί σε αιρετό αξίωμα για δέκα χρόνια.

Η σύζυγός του, η Πενέλοπι Φιγιόν, η οποία κρίθηκε επίσης ένοχη από το δικαστήριο του Παρισιού, καταδικάσθηκε από την πλευρά της σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή στην υπόθεση αυτή. Της επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 375.000 ευρώ ενώ δεν θα μπορεί να εκλεγεί σε αιρετό αξίωμα για δύο χρόνια.

Το ζεύγος Φιγιόν και ο συγκατηγορούμενός του, ο Μαρκ Ζουλό, πρώην αναπληρωματικός του Φρανσουά Φιγιόν στην περιφέρεια Σαρτ, καταδικάσθηκαν εξάλλου να επιστρέψουν στο γαλλικό κοινοβούλιο πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ο συνήγορος των Φιγιόν, ο Αντονέν Λεβί, δήλωσε πως θα καταθέσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως η καταδίκη είναι άδικη και πως υπήρξε μια συνωμοσία εναντίον του ζεύγους, ενώ υποσχέθηκε πως θα υπάρξει νέα δίκη.

Η υποψηφιότητα του Φιγιόν για την προεδρία το 2017 είχε πληγεί από τις κατηγορίες ότι είχε καταβάλει στη γεννημένη στη Βρετανία σύζυγό του, την Πενέλοπι, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για της εργασία της ως κοινοβουλευτικής βοηθού του. Ωστόσο η κυρία Φιγιόν είχε εργασθεί ελάχιστα στη θέση αυτή ή και καθόλου.

«Αυτή η πληρωμή ήταν δυσανάλογη με τη δουλειά που έγινε», δήλωσε ο δικαστής διαβάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου. «Η κα Φιγιόν είχε προσληφθεί για μια θέση χωρίς χρησιμότητα».

Πρωθυπουργός υπό τον Νικολά Σαρκοζί, ο Φιγιόν ήταν φαβορί στη εκλογική κούρσα όταν έγιναν γνωστές οι κατηγορίες σε βάρος του. Τότε είχε αρνηθεί πως είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα, είχε αντιδράσει στις πιέσεις του κόμματος να αποσύρει την υποψηφιότητά του και είχε χάσει στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας.