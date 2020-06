Οικονομία

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους εργαζόμενους

Διευκρινίσεις από τον e-ΕΦΚΑ για το Δώρο Πάσχα. Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί.

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για το Δώρο Πάσχα 2020 παρέχει έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

Α) Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Δώρου Πάσχα 2020.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 21036/1737/2020 (ΦΕΚ 2141/τ.Β΄/3-6-2020) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), των οποίων περιλαμβάνεται στον πίνακα του παραρτήματος, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2020.

Ως εκ τούτου, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το Δώρο Πάσχα 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο για τις ως άνω επιχειρήσεις-εργοδότες, θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί έως τις 31/07/2020.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020 θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Β) Ως προς την καταχώριση του Δώρου Πάσχα 2020 στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), πριν από την έκδοση των οδηγιών του ανωτέρω σχετικού γενικού εγγράφου.

– Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλαν Κανονική (01) ΑΠΔ, στην οποία συμπεριέλαβαν αποδοχές Δώρου Πάσχα απασχολουμένων, των οποίων η εργασιακή σχέση τελούσε σε αναστολή, κάνοντας χρήση Τύπου Αποδοχών (04), καταχωρώντας μόνο την αναλογία του Δώρου Πάσχα, που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής των εργασιακών συμβάσεων, θα πρέπει να υποβάλουν Συμπληρωματική ΑΠΔ (04) με μισθολογική περίοδο 05/2020, ανεξάρτητα εάν αυτό καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι τις 10/07/2020.

Επισημαίνεται ότι, στην ανωτέρω ΑΠΔ, θα καταχωρηθεί μόνο η αναλογία του Δώρου Πάσχα 2020 που αντιστοιχεί στο διάστημα της αναστολής των εργαζομένων, με τον Τύπο Αποδοχών (19).

- Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλαν Κανονική (01) ΑΠΔ, στην οποία συμπεριέλαβαν αποδοχές Δώρου Πάσχα του συνόλου των απασχολουμένων (με ή χωρίς αναστολή των εργασιακών συμβάσεων), κάνοντας χρήση μόνο του Κωδικού Τύπου Αποδοχών (04), θα ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία:

1. Θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ότι ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων, που υπέβαλαν το Δ.Π., όπως περιγράφεται ανωτέρω.

2. Στη συνέχεια, χωρίς άλλη προειδοποίηση, θα υποβάλουν Συμπληρωματική ΑΠΔ (04) με μισθολογική περίοδο 05/2020, καταχωρώντας τις αποδοχές Δώρου Πάσχα, κάνοντας χρήση των Τύπων Αποδοχών (04) και (19), για τους απασχολούμενους που τελούσαν σε αναστολή οι εργασιακές συμβάσεις τους.

Στην ίδια ΑΠΔ θα καταχωρηθούν οι αποδοχές του Δώρου Πάσχα και για τους λοιπούς, χωρίς αναστολή των εργασιακών συμβάσεων, απασχολούμενους, με Τύπο Αποδοχών (04).

Ως προς το θέμα αυτό, δεν ισχύουν οι οδηγίες του σχετικού γενικού εγγράφου περί υποβολής Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) στα υποκαταστήματα του e- ΕΦΚΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΑΠΔ του Δώρου Πάσχα είναι η 10η/07/2020.

Η διαχείριση αποκλειστικά και μόνο των εγγραφών Δώρου Πάσχα των ήδη υποβληθεισών ΑΠΔ θα πραγματοποιηθεί από το τμήμα επιχειρησιακής υποστήριξης εφαρμογών μισθωτών.

Γ) Ως προς την καταχώριση του Δώρου Πάσχα 2020 στην ΑΠΔ, μετά την έκδοση των οδηγιών του ανωτέρω σχετικού γενικού εγγράφου.

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπέβαλαν Κανονική (01) ΑΠΔ, στην οποία συμπεριέλαβαν τις αποδοχές Δώρου Πάσχα των απασχολουμένων, των οποίων η εργασιακή σχέση τελούσε σε αναστολή, κάνοντας χρήση των Κωδικών Τύπου Αποδοχών (04) και (19), δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο, καθώς και στο υπ’ αριθμ. 131644/24.06.2020 γενικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων ο ΚΑΔ περιλαμβάνεται στον πίνακα του παραρτήματος της υπ΄αριθμ. 21036/1737/2020 (ΦΕΚ 2141/τ.Β΄/3-6-2020) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ανεξάρτητα εάν έχουν θέσει ή όχι σε αναστολή τις εργασιακές συμβάσεις των απασχολουμένων τους.