Life

Χάρι και Μέγκαν: Ένα εκατομμύριο δολάρια για κάθε τους διάλεξη!

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι θα πληρώνονται με ένα εκατομμύριο δολάρια για κάθε ομιλία τους.

Το διάσημο, πρώην βασιλικό ζευγάρι, την προηγούμενη εβδομάδα προσέλαβε μάνατζερ για αυτήν του τη δραστηριότητα υπογράφοντας συμβόλαιο με το Harry Walker Agency, εταιρεία με την οποία συνεργάζονται και άλλοι διάσημοι ομιλητές όπως οι Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον και Όπρα Γουίνφρεϊ.

Το περιζήτητο ζευγάρι θα πραγματοποιεί διαλέξεις αναπτύσσοντας θέματα σημαντικά για τη ζωή και τον κόσμο, σύμφωνα με το Town & Country.

«Τα θέματα θα αφορούν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος τώρα, συμπεριλαμβανομένης της φυλετικής δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων, της ψυχικής υγείας, των ζητημάτων που επηρεάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια και το περιβάλλον, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις αυτών των θεμάτων... Πολλοί από τους τομείς και τα θέματα που θα καλύπτονται στις διαλέξεις θα σχετίζονται με το ίδρυμα και την αποστολή του Archewell, που είναι η νέα τους φιλανθρωπική οργάνωση», αναφέρει το περιοδικό.