Πολιτική

“Μετωπική σύγκρουση” Κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ για τη Novartis

Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση, με “καρφιά” τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από την Κουμουνδούρου.

Στην πρόκληση του Αλέξη Τσίπρα να διευρυνθεί το κατηγορητήριο της Προανακριτικής Επιτροπής και να τον συμπεριλάβει, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμερίζοντάς του πολιτικές ευθύνες. «Ας αφήσει στην άκρη τους παλληκαρισμούς. Η σιωπή του διευρύνει το “πολιτικό κατηγορητήριο” στις συνειδήσεις των πολιτών», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση και θέτει και εκείνος προ των ευθυνών του τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που επιμένει στην εκδοχή της σκευωρίας για τη Novartis. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει «προσωπικά να μην αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για αυτό το βαρύτατο και απάνθρωπο σκάνδαλο», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, Γιάννης Ραγκούσης, υποστηρίζοντας πως η Κυβέρνηση «συνεχίζει να υποτιμά με δραματικό τρόπο την νοημοσύνη των πολιτών και συνεχίζει να μιλά για δήθεν σκευωρία».

Άμεση ήταν η αντίδραση από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, εξαπολύει δριμεία επίθεση σε βάρος του κ. Ραγκούση, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Ο κ. Ραγκούσης με τις φιλότιμες και καθημερινές προσπάθειές του είναι κοντά στον προβιβασμό του σε κηπουρό του κ. Τσίπρα. Η εμπειρία του στα ψεύδη αποδεικνύεται πολύ “χρήσιμη”, ώστε να επιχειρεί να ξεπλύνει τον ΣΥΡΙΖΑ από το όνειδος της μη διερεύνησης του πραγματικού σκανδάλου Novartis και της απώλειας πολλών χρημάτων από το ελληνικό δημόσιο, λόγω της συγκάληψης του πραγματικού σκανδάλου» καταλήγοντας πως «αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος πρέπει να κάνει και τα θελήματα στο “μαγαζί”...»