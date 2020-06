Κοινωνία

Φωτιά στην Αίγινα

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αιγινήτισσα. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση στην περιοχή Αιγινήτισσα στην Αίγινα.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίες με 8 οχήματα και 24 πυροσβέστες,ενώ συμμετείχαν και δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

Φωτογραφίες: aeginaportal