Απίστευτη πρόκληση: “Βαφτίζουν” το Αγαθονήσι “τουρκικό έδαφος” (βίντεο)

Παραλήρημα από Τούρκους εθνικιστές, με αφορμή την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στο ακριτικό νησί της πατρίδας μας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πριν καλά-καλά κατεβάσουν τα τηλέφωνα Μητσοτάκης και Ερντογάν, οι Τούρκοι αντέδρασαν στην επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Αγαθονήσι, με προεξέχουσα την εθνικιστική SOZCU, που ταυτίζεται απόλυτα με την πολιτική Ερντογά, να αναφέρει σε δημοσίευμά της υπό τον τίτλο «Πρόκληση από την πρόεδρο της Ελλάδας προς την Τουρκία» ότι επισκέφθηκε τη νήσο Εssek ( Αγαθονήσι) που ανήκει στο νομό Αϊδινίου!! «Η Σακελαροπούλου πήγε με ελικόπτερο στο τουρκικό αυτό έδαφος» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τόσο το Αγαθονήσι όσο και οι Λειψοί είναι δύο από τα συνολικά 5 νησιά που μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο τουρκικών F-16, που έχουν εκτελέσει δεκάδες υπερπτήσεις πάνω από αυτά. Γι’ αυτό και κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η επιλογή της επίσκεψης της Προέδρου, η οποία έστειλε πολλά μηνύματα εγρήγορσης κι αποφασιστικότητας.