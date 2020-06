Υγεία - Περιβάλλον

Σφραγίστηκε δημοτική πλαζ στο Πόρτο Ράφτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα λουκέτα και πρόστιμα επέβαλλαν οι υγειονομικές αρχές, σε πλαζ, εστιατόρια και beach bar, εξαιτίας φαινομένων συνωστισμού.

Κλειστή από σήμερα η δημοτική πλαζ στο Αυλάκι, αφού μετά από έλεγχο της ΕΑΔ βρέθηκαν παραπάνω λουόμενοι από το επιτρεπόμενο όριο.

Επεβλήθη πρόστιμο 7.000 ευρώ και 15νθημερη διακοπή λειτουργίας.

Από τη μεριά του Δήμου έγινε ένσταση,

Σύμφωνα με ανάρτηση της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίκας Μαντάλα «Μόλις ενημερωθήκαμε ότι σφραγίστηκε η πλαζ στο Αυλάκι κατόπιν ελέγχου της ΕΑΔ λόγω υπέρβασης του αριθμού των λουομένων. Θέλουμε επίσημη ενημέρωση και απόδοση ευθυνών.

Η ζημιά για το Δήμο μας είναι μεγάλη. Δικαιολογίες και σιγουριές, να τις αφήσετε κατά μέρος.»

Παράλληλα έκλεισαν τρία beach bar και δύο εστιατόρια, τα οποία δεν τηρούσαν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.