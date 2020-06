Οικονομία

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1 για τον τουρισμό: Η ασφάλεια είναι το “μεγάλο στοίχημα” (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Τουρισμού για την υγειονομική θωράκιση της χώρας μας και την αγωνία των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο.

Δεν έκρυψε την αισιοδοξία του σχετικά με την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, ο αρμόδιος Υπουργός Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Υπογράμμισε πως η φετινή σεζόν δεν μπορεί να συγκριθεί με τις προηγούμενες, ωστόσο στόχος είναι να μπορέσει η χώρα μας να υποδεχθεί συντεταγμένα και με ασφάλεια τουρίστες από το εξωτερικό.

«Είμαι πραγματικά αισιόδοξος, αλλά δεν εφησυχάζουμε», είπε ο κ. Θεοχάρης, τονίζοντας πως έχει γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την υγειονομική θωράκιση της χώρας μας, τους ελέγχους και τα πρωτόκολλα.

Παραδέχθηκε πως δεν πρέπει να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες σχετικά με το ποσοστό των τουριστών που θα ταξιδέψουν φέτος στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες χρονιές.

«Η ασφάλεια είναι το ζητούμενο», υπογράμμισε και εξήγησε πως αυτό που χτίζουμε φέτος θα δημιουργήσει μία δυναμική και για τα επόμενα χρόνια.

Ερωτηθείς σχετικά με την αγωνία των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, ο κ. Θεοχάρης είπε πως η Κυβέρνηση τη συμμερίζεται και θα είναι κοντά τους. Στην παρούσα φάση, όμως, η προτεραιότητα είναι να ανοίξει όσο πιο ομαλά γίνεται ο τουρισμός, συμπλήρωσε.