Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σύψας στον ΑΝΤ1: Ασφαλώς θα έχουμε εισερχόμενα κρούσματα (βίντεο)

Ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας εκτιμά πως με το άνοιγμα των συνόρων θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα.