Κόσμος

Γιώργος Ζαπάντης: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για τον αδικοχαμένο ομογενή, που έπεσε θύμα αστυνομικής βίας.​