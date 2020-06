Πολιτική

Συνεδριάζει την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο

Ποια είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού.

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, και ώρα 11:00, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

-Παρουσίαση νομοθετικών πρωτοβουλιών υπουργείου Οικονομικών: Ενσωμάτωση φορολογικών οδηγιών και άλλες διατάξεις.

-Παρουσίαση νομοθετικών πρωτοβουλιών υπουργείου Υγείας: α) Κύρωση των από 23.6.2020 επιμέρους συμβάσεων δωρεάς μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του κοινωφελούς ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, β) Ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.

-Παρουσίαση νομοσχεδίου υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον .

-Παρουσίαση νομοσχεδίου υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικασία πολιτογράφησης και την οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

-Παρουσίαση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

-Παρουσίαση από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του αθλητικού νομοσχεδίου

-Εισήγηση από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, αρμόδιο για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 'Ακη Σκέρτσο, σχετικά με την αναθεώρηση των ετήσιων σχεδίων δράσης και τις προγραμματικές κατευθύνσεις του κυβερνητικού έργου 2020-2021.

-Παρουσίαση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

-Εισήγηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την επιλογή δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση των θέσεων: α) Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) Προέδρου του Αρείου Πάγου, γ) πέντε Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου

-Εισήγηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την προεπιλογή δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση μιας θέσης Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-Εισήγηση από το υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την επιλογή προέδρου και μελών του συμβουλίου διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

-Εισήγηση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.