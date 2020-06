Κοινωνία

Μέχρι την Κύπρο είχε εξαπλώσει τη δράση του ο ψευτογιατρός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προχωρούσε σε οικονομική αφαίμαξη των ασθενών του, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις όσων είχαν πέσει στα “δίχτυα” του.