Super League: Ισόπαλο χωρίς τέρματα το Βόλος - Λαμία

Χωρίς γκολ έληξε το παιχνίδι του Βόλου με τη Λαμία, ωστόσο το 0-0 ήταν αρκετό για τους φιλοξενούμενους να «σφραγίσουν» και μαθηματικά την παραμονή τους στη Super League για ακόμη μία περίοδο.

«Άχρωμο», άγευστο και χωρίς γκολ έληξε το παιχνίδι του Βόλου με τη Λαμία στο «Πανθεσσαλικό», ωστόσο το 0-0 ήταν αρκετό για τους φιλοξενούμενους να «σφραγίσουν» και μαθηματικά την παραμονή τους στη Super League για ακόμη μία περίοδο. Αντίθετα, ο Βόλος χρειάζεται πλέον έναν βαθμό στα επόμενα τρία παιχνίδια των play-out για να διασφαλίσει τη δική του παραμονή.

Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, το ματς του «Πανθεσσαλικού» θα... ξεχαστεί μάλλον γρήγορα, αφού οι καλές στιγμές ήταν ελάχιστες. Ο Βόλος μπήκε καλύτερα στο ματς κι έχασε δύο ευκαιρίες στο 12’ και στο 13’ με τους Μάντζη και Τσαούση, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς άλλες σημαντικές ευκαιρίες.

Στο β’ ημίχρονο ο Θεοδωρόπουλος αντέδρασε πολύ καλά στο 63’ σε φάουλ του Μουνίθ, ενώ το αμέσως επόμενο λεπτό η Λαμία έφτασε κοντά στο γκολ με τον Βιγιάλμπα, όμως Τσοκάνης πρόλαβε να διώξει με το κεφάλι το σουτ του Αργεντινού.

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μαξ - Βιγιάλμπα, Αντέτζο, Νιάσε, Μπεχαράνο, Βάντερσον

Αποβολές: -

ΒΟΛΟΣ (Σ. Ξηροφώτος): Καραγκιόζης, Φεράρι, Διαμαντής, Δημόπουλος (46’ Μπαλογιάννης), Τσαούσης, Μαξ, Τσοκάνης, Κυζιρίδης (53’ Ζοάο), Μουνίθ (80’ Γέντρισεκ), Γκουαροτσένα, Μάντζης (90'+2' Μπάλλας).

ΛΑΜΙΑ (Γ. Πετράκης): Θεοδωρόπουλος, Σκόνδρας, Αντέτζο, Βύντρα, Βάντερσον, Σάλιακας (85’ Μπουλουλής), Μπεχαράνο, Βιγιάλμπα (70’ Αραβίδης), Δημούτσος (45’+2’ λ.τρ. Νιάσε), Ρόμανιτς, Σάσι (84’ Καραμάνος).