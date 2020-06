Αθλητικά

Ο Ατρόμητος διέσυρε την ΑΕΛ

Εμφατική επικράτηση της ομάδας του Περιστερίου στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ της Super League.

Πλώρη για την έβδομη θέση (πρώτη στα πλέι άουτ) έβαλε ο Ατρόμητος, μετά την αποψινή νίκη επί της ΑΕΛ με 3-0 στο Περιστέρι, στην αναμέτρηση με την οποία έκλεισε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ήταν ανώτερη των “βυσσινί” κι έφτασε δίκαια στην κατάκτηση των τριών βαθμών, που τη φέρνουν επικεφαλής στην κατάταξη με ένα βαθμό διαφορά από τον Αστέρα Τρίπολης.

Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν κατά κράτος απέναντι στο θεσσαλικό συγκρότημα, που είχε μόλις μια ευκαιρία στο 40΄ (σουτ Μιλοσάβλιεβιτς), αλλά το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ του Μπέρτου στο 9ο λεπτό, όταν ο Ντε Πο σέντραρε από δεξιά και ο αμυντικός της ΑΕΛ “εκτέλεσε” τον Νάγκι, με προβολή.

Με το ξεκίνημα του β΄ μέρους, ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε μαζεμένες τρεις αλλαγές, αλλά ακόμη κι έτσι η εικόνα της ομάδας του δεν βελτιώθηκε. Αντίθετα, ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι “αφεντικό” και με τους Μανούσο στο 52ο και Ανδρούτσο στο 73ο λεπτό, έφτασε σε άλλα δύο γκολ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Μέγερι, Γούτας, Ρισβάνης, Μπουσούλατζιτς (83΄ Μάντσον), Νάτσος, Γκάλο (82΄ Κιβρακίδης), Κατράνης, Ενσικουλού (55΄ Ανδρούτσος), Ντε Πο, Μανούσος (76΄ Βέλλιος), Ραμπέλο (77΄ Νταβιώτης).

ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι, Ηλιάδης (46΄ Μπούστος), Μιχαήλ, Μιλοσάβλιεβιτς (82΄ Μάρκοβιτς), Τόρζε, Μούζεκ (46΄ Στελιάνο), Ζίζιτς, Σεσέροβιτς, Ασούμπρε (71΄ Πινάκας), Μπέρτος, Βινίσιους (46΄ Παπάζογλου).