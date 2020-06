Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παράδειγμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ο Πρωθυπουργός συνάντησε επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα αντισωμάτων, που θα συμβάλει στη θεραπεία του κορονοϊού.

«Ως χώρα μπορούμε να είμαστε παράδειγμα όχι μόνο για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και για την παγκόσμια συνεισφορά μας στο ερευνητικό κομμάτι», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τη συζήτηση με την ομάδα Ελλήνων επιστημόνων που ασχολούνται με την έρευνα αντισωμάτων, η οποία θα συμβάλει όχι μόνο στη διάγνωση του SARS-CoV-2 αλλά και στη θεραπεία του κορονοϊού.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, η οποία εξελίσσεται με ταχύτερα βήματα από τον αρχικό προγραμματισμό και για γραφειοκρατικά εμπόδια που πρέπει να αρθούν σε διάφορους τομείς καθώς η εκτέλεση ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω μελέτη συμπράττουν η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”, το Ινστιτούτο Παστέρ και όλα τα Κέντρα Αναφοράς για τον COVID-19 της χώρας.

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη ήταν: Μανώλης Δερμιτζάκης, καθηγητής Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Γενεύης και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Βασίλης Γοργούλης, καθηγητής Ιστολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δημήτρης Θάνος - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Κώστας Σταματόπουλος - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Σωτήρης Τσιόδρας - Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ “Αττικόν” και ο Χρήστος Κίττας, καθηγητής Ιατρικής, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, o Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Θανάσης Κυριαζής.