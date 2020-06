Κοινωνία

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών χοροστάτησε στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τους Αθηναίους.

Στον ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τους Αθηναίους. Χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, παρουσία αρχιερέων, εκπροσώπων της Πολιτείας, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, κληρικών και πλήθους πιστών.

Εφέτος δεν εστάλησαν επίσημες προσκλήσεις στους εκπροσώπους των Πολιτειακών, Εκκλησιαστικών, Δικαστικών, Στρατιωτικών και Αυτοδιοικητικών Αρχών λόγω της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 34060 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2111/Β' / 2-6-2020), σύμφωνα με την οποία πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός των πιστών στους χώρους λατρείας και να τηρείται η ασφαλής απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού, κατά τον Εσπερινό μίλησε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, ο οποίος μεταξύ άλλων στην ομιλία του, τόνισε: «Ως σκοπό της ζωής του θέτει τον αγιασμό του, το ξερίζωμα των παθών, την καλλιέργεια του εσωτερικού του κόσμου, αρετές και προτερήματα τα οποία προσπορίζουν δόξα και τιμή και ειρήνη σε Εκείνον που με υπομονή και επιμονή τα κατεργάζεται. ‘'Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζομένω το αγαθόν'' (Ρωμ. β' 10). Η ψυχή του ‘'κήρυκα της θείας ζωής'' φλέγεται από θερμή αγάπη και λατρεία για Εκείνον ‘'τις ημάς χωρίσει της αγάπης του Χριστού θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;''».