Οικονομία

“Ναι” του ΔΝΤ σε χρηματοδότηση αντί δανείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέρ της ευρωπαϊκής πρότασης για το Ταμείο Ανάκαμψης για επιχορήγηση κεφαλαίων και όχι μόνο με τη μορφή δανείων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναμένει νέες κρίσεις χρέους λόγω της κρίσης του κορονοϊού και κούρεμα χρεών, ενώ συμφωνεί με το πακέτο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άμεση μεταφορά κεφαλαίων υπό την μορφή επιχορηγήσεων και όχι μόνο δανείων.

«Οι φτωχότερες χώρες θα χρειαστούν περισσότερες αναβολές αποπληρωμής χρέους, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως και κούρεμα του χρέους», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Γκίτα Γκόπιναθ στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel».

Πρόσθεσε δε πως «Η Γερμανία έχει το απαραίτητο χρηματοοικονομικό περιθώριο - και επειδή οι πολιτικοί έχουν διατηρήσει τα επίπεδα χρέους χαμηλά στο παρελθόν, δεν ανησυχώ για το αυξανόμενο χρέος της».

Στην τρέχουσα διαμάχη σχετικά με το προγραμματισμένο πακέτο βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Γκόμπιναθ τάσσεται μάλιστα και υπέρ των άμεσων μεταφορών κεφαλαίων στις χώρες που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού: «Είναι σημαντικό ένα αξιόλογο μέρος του πακέτου να αποτελείται από επιχορηγήσεις αντί δανείων, διαφορετικά δεν θα ενισχύσει την οικονομική ανάκαμψη. Σε τελική ανάλυση, τα χρήματα προορίζονται για χώρες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία», τόνισε στο «Spiegel» η Γκόμπιναθ.

Κατά την επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΝΤ «συνολικά, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν αξιοσημείωτες απαντήσεις στην κρίση. Η Γερμανία χρησιμοποιεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα με τη βραχυπρόθεσμη εργασία, η οποία λειτούργησε πολύ καλά στην οικονομική κρίση».

Ωστόσο, η Γκόμπιναθ τόνισε ότι «εάν ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να αλλάξουν. Διαφορετικά, επαπειλείται η τεχνητή διατήρηση στη ζωή (μη βιώσιμων) επιχειρήσεων. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να στραφούν από τους συρρικνούμενους στους αναπτυσσόμενες κλάδους της βιομηχανίας».