Πολιτική

Ομάδα εργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας: Ανάγκη τήρησης του Διεθνούς Δικαίου στην ανατολική Μεσόγειο

Συνάντηση για τα ενεργειακά θέματα, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Στο επίκεντρο η ανατολική Μεσόγειος.

Την ανάγκη όλες οι χώρες της ανατολικής Μεσογείου να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με βάση το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, υπογράμμισαν σήμερα οι αντιπροσωπείες Ελλάδας και ΗΠΑ που συμμετείχαν στη δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για ενεργειακά θέματα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ ήταν ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Φράνσις Φάνον, και ο υφυπουργός του υπουργείου Ενέργειας, Μαρκ Μενέζες, ενώ από την ελληνική πλευρά ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης και ο υφυπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γεράσιμος Θωμάς. Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν για τη ενίσχυση της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της εργασίας με περιφερειακούς εταίρους στην Ανατολική Μεσόγειο για την ανάπτυξη ενεργειακών πόρων και την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Η Ομάδα Εργασίας για την Ενέργεια χτίζει πάνω στην αυξανόμενη συνεργασία μετά τις συναντήσεις που έγιναν στον Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Οκτώβριο του 2019.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ελλάδας συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των ΗΠΑ για τις εταιρικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς που συγκεντρώνουν τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, και τα δύο μέρη εξέφρασαν τη συνεχή ισχυρή υποστήριξή τους για τον μηχανισμό 3 + 1 και το Φόρουμ για το Φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Συζήτησαν επίσης τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά της ενέργειας λόγω της πανδημίας του COVID-19. Κάθε πλευρά επανέλαβε τη σημασία της διαφοροποίησης στον ενεργειακό τομέα, γεγονός που καταδεικνύεται από την πρόσφατη διακοπή των αλυσίδων εφοδιασμού.

Οι αντιπροσωπίες των ΗΠΑ και της Ελλάδας υπογράμμισαν την ανάγκη όλα τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως αντικατοπτρίζεται στη σύμβαση του 1982, και να προωθήσουν τις σχέσεις καλής γειτονίας προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας και της ασφάλειας, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων και διαδρομών.

Ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Φράνσις Φάνον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού (Trans-Adriatic Pipeline), την υποστήριξη για τη συνέχιση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου IGB (Ελλάδα-Βουλγαρία), την πρόοδο με τον πλωτό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και την υπόγεια αποθήκευση αερίου στην Καβάλα, καθώς και την διασύνδεση Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας.

Οι αντιπροσωπίες της Ελλάδας και των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους για τη διαφοροποίηση των επιλογών εξαγωγής των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι εμπορικά βιώσιμες, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν νέες υποδομές, όπως ο αγωγός EastMed. Η ομάδα συζήτησε επίσης τις πιθανές επενδύσεις από τον αμερικανικό ιδιωτικό τομέα στον ελληνικό ενεργειακό τομέα, τις ευκαιρίες στην αγορά πετρελαίου και την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό επισημάνθηκε και στις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ΗΠΑ μέσα από τη δημιουργία του US Development Finance Corporation.

Και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη συμμετοχή της ExxonMobil σε συνεργασία με την Total και την Hellenic Petroleum σε δύο αδειοδοτημένες περιοχές για έρευνα στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Και οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τις πιθανές ευκαιρίες για αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό το φως του πρόσφατα επικυρωμένου ελληνικού νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

Οι αντιπροσωπίες των ΗΠΑ και της Ελλάδας δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία σε όλους τους τομείς που συζητήθηκαν στην Ομάδα Εργασίας για Ενεργειακά Θέματα στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας.