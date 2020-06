Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού μας αποχαιρετά δυναμικά με τη Σύνοδο που πραγματοποιείται στον Αιγόκερω ανάμεσα στους ανάδρομους Δία και Πλούτωνα.

ΚΡΙΟΣ: Όταν κάτι συμβαίνει στο ψηλότερο σημείο του χάρτη μας, όπως για σένα σήμερα αυτή η σύνοδος του Δία με τον Πλούτωνα, αγγίζει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική μας ταυτότητα και τη μάσκα που επιλέγουμε να βάζουμε στον εαυτό μας, επειδή έτσι θεωρούμε ότι δεν χανόμαστε στο πλήθος, ότι γινόμαστε ορατοί και αποκτούμε αξία. Ειλικρινά τώρα, αν είχες την επιλογή να πάρεις αποφάσεις για τη ζωή σου χωρίς να σκέφτεσαι τι άποψη θα είχαν οι άλλοι για σένα, δε θα άλλαζες κάποια πράγματα;

ΤΑΥΡΟΣ: Μπορεί να μην το κάνεις μόνος σου κι απλά η ζωή να στα φέρνει έτσι, ίσως και μέσα από τις επιλογές κάποιων άλλων ανθρώπων που υπάρχουν στη ζωή σου. Όμως σε κάθε περίπτωση το μέλλον προδιαγράφεται διαφορετικό σε σχέση με το πως μπορεί να τα υπολόγιζες. Για παράδειγμα κάποιος από σας μπορεί αυτή την περίοδο να γίνεται γονιός, επειδή το επέλεξε, ή να γίνεται γιαγιά (ή παππούς), επειδή κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Σε κάθε περίπτωση αυτή η περίοδος έχει δυνατές εμπειρίες και έντονες συγκινήσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σύνοδος του Δία με τον Πλούτωνα σαφώς και μπορεί να επιφέρει ένα σημαντικό γεγονός στον οικονομικό τομέα για σένα κι αν όχι με άμεσο τρόπο, όπως π.χ. μια αύξηση ή να κερδίσεις χρήματα μέσω τυχερών παιχνιδιών, σίγουρα γίνεται με έμμεσο τρόπο, όπως το να ωφεληθείς μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης ή να δεις κάποιο μέλος της οικογένειας σου να πιάνει δουλειά. Όμως τα οικονομικά είναι η μία όψη του νομίσματος. Υπάρχει και η άλλη που μιλάει για γεγονότα που σε φέρνουν αντιμέτωπο με πράγματα που είχες κρύψει καλά και τώρα νιώθεις έτοιμος να τα αντιμετωπίσεις και να κλείσεις λογαριασμούς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Απέναντι σου συναντιούνται για δεύτερη φορά φέτος Δίας και Πλούτωνας σε μια όψη που έχει τη δύναμη να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τομέα των σημαντικών σχέσεων της ζωής σου και των συναργασιών. Ναι, είναι η στιγμή που κάποιος άνθρωπος μπαίνει ή ξαναμπαίνει στη ζωή σου και αποτελεί για σένα ένα κίνητρο και μια πρόκληση να αλλάξεις. Δεν έχει κανένα νόημα να αλλάξεις για να αρέσεις. Αν όμως πιστεύεις ότι κάνεις λάθη που δε σε αφήνουν να εστιάσεις στην ουσία των πραγμάτων έχεις κάθε δικαίωμα, ίσως και υποχρέωση, να κάνεις ο,τι καλύτερο μπορείς.

ΛΕΩΝ: Η σύνοδος του Δία με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω σε προκαλεί να ξανασκεφτείς κάποια θέματα που αφορούν κυρίως στις επαγγελματικές σου επιλογές και να πάρεις αποφάσεις που απαιτούν από σένα να σπάσεις αυγά, αλλά με στόχο να καταφέρεις να φας επιτέλους μια ομελέτα. Ναι, μπορεί να χρειαστεί να ρισκάρεις, να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που έμοιαζαν ασφαλείς, όμως στην πραγματικότητα μπορεί να σε περιόριζαν. Τέλος, έχεις μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να απεξαρτηθείς από μια κακή συνήθεια. Θα την εκμεταλλευτείς;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Δίας και Πλούτωνας συναντιούνται στον Αιγόκερω σε μια όψη δυναμίτη, όχι μόνο για την ερωτική σου ζωή, αλλά και για οτιδήποτε άλλο στη ζωή σου απαιτεί από σένα να δοθείς...ψυχή τε και σώματι. Ναι, είναι μια φάση που επιτρέπονται οι υπερβολές, μέχρι του σημείου όμως που δε γίνονται εμμονές. Ξέχνα το τι μπορεί να πιστεύουν οι άλλοι ότι είναι καλό για σένα και απλώς άκου τι σου λέει η καρδιά σου. Κάτι καινούργιο έρχεται στη ζωή σου και θα δώσει νέο νόημα σε αυτήν. Αξίζει τον κόπο να το αφήσεις να περάσει έτσι;

ΖΥΓΟΣ: Η σύνοδος του Δία με τον Πλούτωνα έρχεται να ταράξει την οικογενειακή γαλήνη ή τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι γενικότερα. Μπορεί μεγαλώνοντας να έμαθες ότι δε χωράνε στεναχώριες και ότι οποιαδήποτε αλήθεια μπορεί να πληγώσει τους δικούς μας ανθρώπους πρέπει να πνίγεται. Δεν είναι έτσι όμως και πολύ πιθανά θα το καταλάβεις άμεσα. Αν υπάρχουν μυστικά, απωθημένα ή καταπιεσμένα συναισθήματα έχει έρθει η στιγμή να αποκαλυφθούν και θα δεις ότι είναι για καλό.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Πλούτωνα, να συναντάει το Δία στον Αιγόκερω θα δεις το τοπίο να ξεκαθαρίζει και να μπαίνουν στο κάδρο νέοι άνθρωποι ή νέοι παράγοντες που επηρεάζουν τα θέματα που σε αφορούν. Πρόκειται λοιπόν για μια θετική φάση, όπου θα διαχωρίσεις την ήρα απ’ το στάρι, όχι μόνο όσον αφορά συνεργάτες, φίλους κλπ, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο όπου αφήνεις πίσω παλιές νοοτροπίες και πρακτικές που δεν έχουν να σου προσφέρουν κάτι. Τα δεδομένα αλλάζουν, η ζωή αλλάζει και οφείλεις να προσαρμοστείς για να τα βγάλεις πέρα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σύνοδος του Δία με τον Πλούτωνα στον 2ο ηλιακό σου οίκο σε προκαλεί να αναθεωρήσεις κάποιες αξίες σου ή κάποια πράγματα που μπορεί ως τώρα να θεωρούσες σταθερά στη ζωή σου. Ανάμεσα τους και κάποιες σχέσεις, που πλέον όντας πιο ώριμος μπορείς να τις αξιολογήσεις διαφορετικά και να τους δώσεις τη θέση εκείνη στη ζωή σου που ανταποκρίνεται πιο κοντά σε αυτό που θέλεις και έχεις ανάγκη. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποια οικονομικά οφέλη από αυτή την όψη, που μάλιστα με το συνδυασμό αυτών των δύο πλανητών να είναι πολύ αξιόλογα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η δεύτερη για φέτος σύνοδος του Δία με τον Πλούτωνα στο ζώδιο σου φέρνει σημαντικές εξελίξεις σε ζητήματα που σε αφορούν προσωπικά. Ίσως αποφασίσεις να κάνεις μια αλλαγή στην εμφάνιση σου, να κάνεις την επανάσταση σου και να δείξεις σε κάποιους μια άλλη πλευρά σου την οποία μπορεί να αγνοούσαν ή δεν αποκλείεται ακόμα και το να δεις την προσωπική σου ζωή να αλλάζει από μόνη της, χωρίς να χρειαστεί να κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Όσα χρειάζεσαι κι όσα δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι είναι πιθανό να συμβούν…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πολύ παρασκήνιο Υδροχόε μου, μόνο που σε αυτή την περίπτωση ίσως δεν είσαι και τόσο ανυπεράσπιστος ή ίσως όλες αυτές οι ζυμώσεις που γίνονται πίσω από την πλάτη σου να γίνεται από ανθρώπους που πιστεύουν ότι δεν εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο όλο το δυναμικό και τα ταλέντα σου. Από την άλλη όμως, δεν αποκλείεται να συμβούν και γεγονότα που θα σε ζορίσουν, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Όμως κάνε λίγο κουράγιο και θα βγεις πολύ πιο δυνατός.

ΙΧΘΥΕΣ: Με το Δία και τον Πλούτωνα να συναντιούνται στον Αιγόκερω είναι μια πολύ καλή στιγμή για να ξανασκεφτείς το παρακάτω της ζωή σου και να βάλεις νέους στόχους, έχοντας μάλιστα σαν γνώμονα την εμπειρία σου από προηγούμενες προσπάθειες που μπορεί είτε να μην κατάφερες να τις φέρεις εις πέρας με επιτυχία, είτε ακόμα κι αν τα κατάφερες να μην ήταν αυτό που φανταζόσουν. Στον ερωτικό τομέα μπορεί να υπάρξουν ξεκαθαρίσματα που δε σε βολεύουν, όμως δημιουργούν καλύτερες βάσεις για το αύριο. Πηγή: Astrologos.gr