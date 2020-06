Κοινωνία

Κορονοϊός: μερική άρση της καραντίνας στον Εχίνο

Συνεχίζονται τα αυστηρά μέτρα υγιεινής και περιορισμού μετακινήσεων. Στο ίδιο περιοριστικό πλαίσιο εντάσσεται και η Μύκη...

Μετά από σύσκεψη στον θάλαμο επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, και σε συνεννόηση με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, αποφασίστηκε η μερική άρση της καραντίνας στην Κοινότητα Εχίνου του Δήμου Μύκης και η για επτά ημέρες εφαρμογή πλαισίου μέτρων ως εξής:

1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γένει προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες που κυκλοφορούν εντός και εκτός της Κοινότητας.

2. Συνέχιση της απαγόρευσης και αναστολής λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γένει υπαίθριου εμπορίου.

3. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22:00 έως τις 6:00 καθημερινά.

4. Απαγόρευση κάθε ιδιωτικής και δημόσιας συνάθροισης, με εξαίρεση ενδοοικογενειακών συγκεντρώσεων συγγενών α' βαθμού και έως 8 άτομα με υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση όρων ατομικής προστασίας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω μέτρων, με αφορμή τα έντονα επιδημιολογικά φορτία των τελευταίων ημερών, εντάσσεται και η Κοινότητα Μύκης για το ίδιο χρονικό διάστημα.