Οικονομία

Ισχυρό και αποτελεσματικό ταμείο ανάκαμψης ζητούν Μέρκελ και Μακρόν

Στην πρώτη δια ζώσης συνάντησή τους μετά την πανδημία οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όλα τα θέματα που απασχολούν τόσο τις διμερείς όσο και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις.

Έκκληση για την δημιουργία ενός «ισχυρού» και «αποτελεσματικού» ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης απηύθυναν η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αναδεικνύοντας την ανάγκη οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν εντός του επόμενου μήνα.

Στην πρώτη δια ζώσης συνάντησή τους μετά την πανδημία και μόλις δύο ημέρες πριν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Γερμανία, οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν «όλα τα θέματα» που απασχολούν τόσο τις διμερείς όσο και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις.

«Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία τον Ιούλιο, αν και ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς», δήλωσε η κυρία Μέρκελ και πρόσθεσε ότι για την ίδια είναι πολύ σημαντικό «να βγούμε από την διαπραγμάτευση με ένα ισχυρό εργαλείο». «Θα υπάρξουν προφανώς αλλαγές οι οποίες πρέπει να συζητηθούν, αλλά θα πρέπει στο τέλος να παραμείνει ένα ταμείο το οποίο θα βοηθά πραγματικά τις χώρες που χτυπήθηκαν πιο σοβαρά από την κρίση», διευκρίνισε η Καγκελάριος, ενώ ο κ. Μακρόν τόνισε ότι αυτό το ταμείο θα είναι προς το συμφέρον και των χωρών οι οποίες εκφράζουν αντιρρήσεις, αλλά αποτελεί και θέμα αλληλεγγύης.

«Αυτό που είναι σημαντικό για πολλούς οι οποίοι είναι ακόμη επιφυλακτικοί, είναι η επιθυμία να βγούμε όλοι από αυτή την κρίση ισχυρότεροι», επανήλθε η κυρία Μέρκελ και σημείωσε ότι ίσως αυτές οι χώρες να κατευναστούν εάν οι χώρες που θα ευνοηθούν αναλάβουν δράση προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση της οικονομίας τους. «Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η δουλειά μόνο με ένα οικονομικό σχέδιο και ένα ταμείο ανάκαμψης, αλλά όλοι πρέπει να κοιτάξουν πώς θα γίνουν πιο ανθεκτικοί για το μέλλον», συμπλήρωσε.