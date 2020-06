Αθλητικά

Κορονοϊός: βρέθηκε κρούσμα στον τελευταίο έλεγχο της Premier League

Η Λίγκα δεν έχει δώσει ακόμα στη δημοσιότητα το όνομα του προσώπου που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ή το κλαμπ στο οποίο ανήκει.

Η Premier League ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/06) πως κατά τον τελευταίο έλεγχο ανίχνευσης κορονοϊού που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας, βρέθηκε μόλις ένα θετικό κρούσμα. Ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων που διεγνώσθησαν απ’ την επανεκκίνηση των προπονήσεων στα μέσα του περασμένου μήνα, στις 19.

«Η Premier League είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι στο διάστημα από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 28 Ιουνίου, υποβλήθηκαν σε τεστ ανίχνευσης του ιού Covid-19, συνολικά 2.250 παίκτες, προπονητές και μέλη των ομάδων της Λίγκας. Εξ αυτών, μόνο ένα άτομο διεγνώσθη θετικός».

Η Λίγκα δεν έχει δώσει ακόμα στη δημοσιότητα το όνομα του προσώπου που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ή το κλαμπ στο οποίο ανήκει. Από τις 17 Μαΐου, όταν κι επέστρεψαν οι ομάδες στις προπονήσεις κι ακολούθως στην αγωνιστική δράση της Premier League, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 11 έλεγχοι για τον ιό Covid-19.