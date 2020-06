Κοινωνία

Σήμερα η κηδεία του 15χρονου που σκοτώθηκε παίζοντας με όπλο

Η σορός του άτυχου Αλέξανδρου υποβάλλεται σε νεκροψία-νεκροτομή. Εκεί θα αποσαφηνιστεί και η ακριβής αιτία του θανάτου του...

Το απόγευμα θα γραφτεί ο επίλογος της τραγικής ιστορίας στην Καλαμπάκα, εκεί όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του, όταν το αεροβόλο με το οποίο έπαιζε, εκπυρσοκρότησε.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλλεί στις 6 μ.μ. της Τρίτης στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ξηροκάμπου, όπου και διακονεί ο πατέρας του, π. Αχίλλιος Καραμίντζιος.

Ο ίδιος μαζί με την πρεσβυτέρα του Λουκία και τα υπόλοιπα έξι αδελφάκια απευθύνουν παράκληση προς όλους εις μνήμην του υιού μας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αντί στεφάνων να ενισχυθεί η αποπεράτωση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, στον Ξηρόκαμπο.

Η σορός του Αλέξανδρου υποβάλλεται σε νεκροψία-νεκροτομή το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα αποσαφηνιστεί και η ακριβής αιτία του θανάτου.

Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες πληροφορίες του trikalavoice.gr που επιβεβαιώνει το οικογενειακό και στενό συγγενικό περιβάλλον, ο θάνατός του φέρεται να προκλήθηκε τελικά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη, λίγο μετά το χτύπημα από “μπίλια” αεροβόλου όπλου.





Πηγή: trikalavoice.gr