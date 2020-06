Κόσμος

Κύπρος: Θρίλερ με πτώματα που βρέθηκαν σε σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Ποια σενάρια εξετάζουν οι Αρχές.

Υπόθεση, πιθανότατα με δολοφονία και αυτοχειρία σχεδόν ταυτόχρονα, ερευνά η αστυνομία στην Κύπρο. Ειδικότερα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, η Αστυνομία εντόπισε δύο πτώματα ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε απόσταση περίπου δύο μέτρων το ένα από το άλλο σε σπίτι στην περιοχή της Λακατάμιας στη Λευκωσία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για φόνο και αυτοκτονία καθώς δεν υπάρχουν ίχνη παρουσίας τρίτου προσώπου και η Αστυνομία έως τώρα αποκλείει την εμπλοκή άλλου ατόμου πέραν των δύο νεκρών.

Το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκαν και οι δύο βρέθηκε στο πάτωμα, ωστόσο, ακόμη δεν έχει διαφανεί ποιος από τους δύο ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον άλλο και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Αυτοψία διενεργούν οι ιατροδικαστές, ενώ η Αστυνομία ερευνά το dna στη σκανδάλη του όπλου, όπως και όλες τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι στιγμής.

Τα θύματα, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσαν δεσμό τα τελευταία χρόνια, αλλά πριν από λίγο καιρό ήρθαν σε διάσταση. Τον 56χρονο άντρα και την 44χρονη γυναίκα αναζητούσαν συγγενείς τους, χωρίς ωστόσο εκείνοι να απαντούν σε τηλεφωνικές κλήσεις. Τελικά, συγγενής της γυναίκας μετέβη στο σπίτι, έσπασε τη μπαλκονόπορτα και μπήκε στο εσωτερικό της οικίας, όπου βρήκε και τους δύο νεκρούς.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

Βίντεο - Φωτογραφίες: ANT1.com.cy