Στεφανής στον ΑΝΤ1: έχουμε “κόκκινες γραμμές” στα κυριαρχικά μας δικαιώματα (βίντεο)

Υπάρχει ενδεχόμενο για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία μέσα στο καλοκαίρι; Υπάρχει περίπτωση αύξησης της στρατιωτικής θητείας; Τι απαντά ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις και την "εξαιρετική μαχητική ισχύς της Ελλάδας" μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Με αφορμή δε τις εξοργιστικές δηλώσεις της Τουρκίας, μετά την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Σακελλαροπούλου στο Αγαθονήσι, σημείωσε: “Αξιολογούμε τα πάντα από όπου και αν προέρχονται. Το υπουργείο ακούει καθημερινά όλα αυτά που γίνονται και λέγονται”. “Κάποιοι λένε ότι το Καστελόριζο δεν είναι Αιγαίο. Εμείς εκεί καθημερινά εξετάζουμε τις δράσεις μας” τόνισε.

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει ενδεχόμενο για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία μέσα στο καλοκαίρι, απάντησε ότι: “Εξετάζουμε όχι τις προθέσεις της Τουρκίας αλλά τις δυνατότητές της. Σε κάθε δυνατότητα του αντιπάλου έχουμε διάφορες λύσεις και επιλογές και έχουμε εξετάσει και το τρίτο και το τέταρτο βήμα… Η μαχητική ισχύς της Ελλάδας είναι εξαιρετική”.

Παράλληλα, ο κ. Στεφανής σημείωσε ότι η πατρίδα μας είναι σε θέση να εξασφαλίσει μόνη της τα κυριαρχικά της δικαιώματα. “Το δείξαμε και στον Έβρο και τότε οι Ευρωπαίοι ήρθαν δίπλα μας. Διασφαλίζουμε ότι τα εδαφικά και κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αλώβητα. Ο πολιτικός κόσμος μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις, εμείς όμως κάνουμε τη δουλειά μας”. Παράλληλα, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε με νόημα: “Έχουμε κόκκινες γραμμές στα κυριαρχικά μας δικαιώματα”.

Σε άλλη ερώτηση, για το εάν υπάρχει περίπτωση αύξηση της στρατιωτικής θητείας, απάντησε ότι σύντομα το υπουργείο θα καταθέσει σχετικές προτάσεις. “Η αύξηση της στελέχωσης που προκύπτει από πολλούς παράγοντες. Πρέπει να γίνει μια συνολική αποτύπωση και ύστερα να γίνει αναθεώρηση” κατέληξε.