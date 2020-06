Κόσμος

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο απελαύνει την πρέσβειρα της ΕΕ

Διορία 72 ωρών στην επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Καράκας έδωσε ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έδωσε χθες διορία 72 ωρών στην επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Καράκας να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα, σε αντίδραση στις κυρώσεις που επέβαλε χθες η ΕΕ εναντίον έντεκα Βενεζουελάνων αξιωματούχων.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος ανακοίνωσε την απέλαση της πρέσβειρας της ΕΕ, Ιζαμπέλ Μπριχάντε Πεντρόσα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες.

"Ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν να επιβληθούν με απειλές; Ποιοι είναι; Αρκετά! Γι 'αυτό αποφάσισα να δώσω στην πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 72 ώρες για να φύγει από τη χώρα μας", είπε ο Νικολάς Μαδούρο.

"Θα το τακτοποιήσουμε αυτό σε 72 ώρες (...) Θα της παράσχουμε ένα αεροπλάνο για να φύγει, αλλά θα τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση", συνέχισε.

Η Βενεζουέλα έχει αναστείλει τις εμπορικές πτήσεις λόγω πανδημίας του κορονοϊού.

Η ΕΕ επέβαλε χθες κυρώσεις σε έντεκα αξιωματούχους της Βενεζουέλας που συμμετείχαν σε ενέργειες κατά της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένου του Λουίς Πάρα που προσπάθησε να αντικαταστήσει τον Χουάν Γκουαϊδό στην προεδρία της Εθνοσυνέλευσης τον Μάιο.

Ο Χουάν Γκουαϊδό αναγνωρίζεται ως μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας από περίπου πενήντα χώρες.

"Η υποτιθέμενη εκλογή του Λουίς Πάρα δεν ήταν νόμιμη, διότι δεν σέβεται τις νομικές διαδικασίες και τις δημοκρατικές συνταγματικές αρχές", ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Βενεζουέλα ήταν το 2017 η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που υπέστη κυρώσεις από την ΕΕ.