Κοινωνία

Τρίκαλα: από τη βολίδα του αεροβόλου ο θάνατος του 15χρονου

Δεν πέθανε από ανακοπή το άτυχο αγόρι, όπως πίστευε το οικογενειακό του περιβάλλον... Το απόγευμα η κηδεία του άτυχου παιδιού.

Θανατηφόρα κρανιοεγκεφαλική κάκωση από βολίδα αεροβόλου όπλου έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό του 15χρονου, που έχασε τη ζωή του την ώρα που έπαιζε με όπλο στο σπίτι του.

Έτσι, διαψεύστηκαν οι εκτιμήσεις από το οικογενειακό και στενό συγγενικό περιβάλλον του παιδιού ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς που υπέστη, λίγο μετά το χτύπημα.

Το απόγευμα θα γραφτεί ο επίλογος της τραγικής ιστορίας στην Καλαμπάκα. Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλλεί στις 6 μ.μ. της Τρίτης στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ξηροκάμπου, όπου και διακονεί ο πατέρας του, π. Αχίλλιος Καραμίντζιος.

Ο ίδιος μαζί με την πρεσβυτέρα του Λουκία και τα υπόλοιπα έξι αδελφάκια απευθύνουν παράκληση προς όλους εις μνήμην του υιού μας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αντί στεφάνων να ενισχυθεί η αποπεράτωση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας, στον Ξηρόκαμπο.