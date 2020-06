Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

"Αυλαία" σήμερα για τις Πανελλαδικές και για τα ΕΠΑΛ. Δείτε τα θέματα των μαθημάτων που εξετάστηκαν σήμερα.

Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στα εξής μαθήματα:

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Ψηφιακά Συστήματα

Αναλυτικά τα θέματα στα τρία μαθήματα:

Τα θέματα στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Τα θέματα στους Κινητήρες Αεροσκαφών

Τα θέματα στα Ψηφιακά Συστήματα.