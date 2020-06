Τεχνολογία - Επιστήμη

Δήμος απαγορεύει την χρήση κινητών στους πεζούς

Θα σταματούν στην άκρη για να απαντήσουν…

Ο δήμος Γιαμάτο, έγινε ο πρώτος στην Ιαπωνία που προσπαθεί να αποτρέψει τους κατοίκους να χρησιμοποιούν τα smartphone τους ενώ περπατούν έξω σε δημόσιους χώρους.

Μετά την έγκριση σχεδίου διατάγματος από τη συνέλευση στον νομό Καναγκάβα, όπου ανήκει ο δήμος, ο κανόνας θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη Τετάρτη, χωρίς την επιβολή κυρώσεων σε όσους τον αγνοούν. Η δημοτική αρχή τόνισε ότι ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν ότι «τα smartphone πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν οι ίδιοι δεν είναι σε κίνηση».

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι πεζοί από την Τετάρτη 1 Ιουλίου, θα πρέπει να μετακινούνται στο πλάι του πεζοδρομίου αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το smartphone τους, αντί να στέκονται στη μέση και να εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών. Θα πρέπει να σταματούν σε ένα μέρος, όπου δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα σε δημόσιους χώρους, όπως σε δρόμους και σε πάρκα. Τον Ιανουάριο, η δημοτική αρχή διενήργησε μια μελέτη σε δύο τοποθεσίες, παρατηρώντας συνολικά περίπου 6.000 πεζούς και διαπίστωσε ότι περίπου το 12% των πεζών χρησιμοποιούν τα smartphone τους ενώ περπατούν.