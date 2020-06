Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: Σε καραντίνα το Λέστερ λόγω έξαρσης κρουσμάτων

Είναι η πρώτη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που τίθεται στοχευμέναlockdown από τις αρχές του μήνα οπότε και ξεκίνησε η άρση των περιορισμών.

Η Βρετανία θα εισαγάγει προσεχώς νομικές αλλαγές για την ισχύ της καραντίνας που επιβλήθηκε στην πόλη Λέστερ της Αγγλίας, όπου παρουσιάστηκε έξαρση των κρουσμάτων νέου κορονοϊού, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

Η αρχαία πόλη του Λέστερ στην κεντρική Αγγλία είναι η πρώτη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου που τίθεται στοχευμένα σε μια περιοχή lockdown από τις αρχές του μήνα που η βρετανική κυβέρνηση άρχισε να χαλαρώνει την καραντίνα που είχε επιβάλει σε πανεθνικό επίπεδο.



"Θα προωθήσουμε πολύ σύντομα μια νομική αλλαγή, τις επόμενες δύο μέρες, επειδή κάποια από τα μέτρα που οφείλαμε δυστυχώς να λάβουμε στο Λέστερ απαιτούν νομική βάση", σημείωσε ο Χάνκοκ σε δηλώσεις που έκανε στο Sky.



Ερωτηθείς αν ορισμένες πτυχές της καραντίνας θα επιβάλλονται από την αστυνομία, ο Χάνκοκ απάντησε θετικά. "Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις", είπε.



Στο Λέστερ εντοπίστηκε το 10% όλων των θετικών κρουσμάτων της χώρας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.



Από τα τεστ στα οποία προχώρησαν οι αρχές στο Λέστερ "είδαμε έναν αριθμό θετικών κρουσμάτων στους ανθρώπους κάτω των 18 ετών και γι'αυτό πήραμε με βαριά καρδιά την απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία στο Λέστερ", σημείωσε ο Χάνκοκ.