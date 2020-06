Οικονομία

ΠΟΕΔΗΝ: Ένταση στο ΥΠΟΙΚ – Τραυματίστηκε ο Γιαννάκος (εικόνες)

Διαδηλωτές προσπάθησαν να "σπάσουν" τον αστυνομικό κλοιό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ο Πρέοδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Μικροένταση σημειώθηκε έξω από το υπουργείο Οικονομικών, με δυνάμεις των ΜΑΤ και διαδηλωτές από το χώρο της υγείας και της καθαριότητας, οι οποίοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην προσπάθεια των διαδηλωτών να «σπάσουν» το φράγμα των αστυνομικών, έξω από το υπουργείο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, απωθήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Σημειώνεται πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία έχει προκηρύξει για σήμερα, Τρίτη, τετράωρη στάση εργασίας, με αίτημα την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

«Ζητάμε την ένταξή μας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στις εισφορές και στην αναγνώριση του ασφαλιστικού βίου. Η Επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας έχει ως αντικείμενο την συνέχιση χορήγησης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, για το οποίο ζητάμε διπλασιασμό και επέκταση στις άλλες ειδικότητες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ.

«Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι του ιδίου φορέα, ιδίων επαγγελμάτων, με διαφορετικό ασφαλιστικό τρόπο. Όσοι προέρχονται από ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο δεν είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ και όσοι προέρχονται από ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ είναι ενταγμένοι» σημειώνει.