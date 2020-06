Πολιτική

Κικίλιας: Η νησιωτικότητα είναι όρος εθνικής επιβίωσης

"Το άνοιγμα του τουρισμού θα είναι δυναμικό και θα αξιολογείται συνεχώς", τόνισε ο υπουργός Υγείας. Τι είπε για τις ΜΕΘ και τους 2500 επικουρικούς νοσηλευτές.

«Έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου και τουρίστες να έχουμε και οι εργαζόμενοι να προστατευτούν», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι «το άνοιγμα του τουρισμού θα είναι δυναμικό και θα αξιολογείται συνεχώς».

«Η νησιωτικότητα είναι όρος εθνικής επιβίωσης για εμάς. Θα στηρίξουμε πάση θυσία τα νησιά μας», τόνισε ο κ. Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ενώ εξήγησε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί προβλέπει αύξηση των υγειονομικών στα νησιά και ένα ισχυρό σύστημα διακομιδών, πολλαπλά τεστ και μόνιμη αξιολόγηση των δεδομένων.

«Βεβαίως, θα έχουμε και περιστατικά, είναι προφανές Θα τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, με νηφαλιότητα, με επιστημονικό τρόπο και χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τους «άγιους» της διπλανής πόρτας, όπως χαρακτήρισε γιατρούς, νοσηλευτές, τραπεζοκόμους και καθαρίστριες του δημόσιου συστήματος υγείας.

Τόνισε ότι «2.500 επικουρικοί νοσηλευτές θα μονιμοποιηθούν, ότι προκηρύσσονται 1.500 θέσεις μόνιμων γιατρών και προσωπικού» και είπε πως η κυβέρνηση «μελετά και θα υλοποιήσει» τη μετατροπή θέσεων επικουρικών ιατρών σε θέσεις επιμελητών Β. Επίσης ανέφερε ότι «προχωρά η μόνιμη πρόσληψη 946 ιατρών μέσω των διαδικασιών που προβλέπουν οι νόμοι».

Στις 1.200 οι ΜΕΘ στην Ελλάδα έως το τέλος του έτους

Ο υπουργός Υγείας, τόνισε ότι σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η δημιουργία 174ων νέων υπερσύγχρονων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) που είναι δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

«Θα είναι έτοιμες στους επόμενους 6 με 8 μήνες προκειμένου έως το τέλος της χρονιάς να υπάρχουν 1.200 κρεβάτια στην Ελλάδα και να φτάσει έτσι το μέσο ευρωπαϊκό όρο των 12 κρεβατιών ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.