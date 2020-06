Αθλητικά

Χωρίς Μπακάκη στην Τούμπα η ΑΕΚ

Ο Μπακάκης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού. Αναλυτικά η αποστολή της Ένωσης για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Χωρίς το «τούρμπο» της δεξιάς πτέρυγας, ταξιδεύει το απόγευμα η ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (1/7, 21:00). Ο Μιχάλης Μπακάκης δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που του στέρησε την παρουσία και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κι έτσι θα απουσιάσει από το ματς της 5ης αγωνιστικής των play off.



Μόνο αυτός και ο Κώστας Γαλανόπουλος ακολούθησαν σήμερα το πρωί ατομικό πρόγραμμα στα Σπάτα κι αυτό σημαίνει ότι ο Μάσιμο Καρέρα έχει πολλές επιλογές καθώς σε σχέση με την αναμέτρηση εναντίον του Ολυμπιακού, επιστρέφουν οι Μάνταλος, Ολιβέιρα, Σιμόες, Μπάρκας και Λόπες.

Απουσιάζει, βέβαια, και ο Νίκλας Χουλτ του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε σήμερα και δεν αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης.

Έτσι, την αποστολή που αναχωρεί το απόγευμα (18:00) από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» απαρτίζουν οι:

Μπάρκας, Τσιντώτας, Λόπες, Οικονόμου, Λάτσι, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Παουλίνιο, Σταμούλης, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Βέρντε, Σιμόες, Αλμπάνης, Μάνταλος, Σαμπανάτζοβιτς, Μπότος, Λιβάια, Αραούχο, Ολιβέιρα, Χριστόπουλος, Μαχαίρας.