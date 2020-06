Κόσμος

Συναγερμός στο Παρίσι: εκκένωση εμπορικού κέντρου

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αστυνομίας. Τι μετέδωσε ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM TV.

Πανικός επικράτησε στο Παρίσι ύστερα από πληροφορίες για έναν ένοπλο άνδρα μέσα σε εμπορικό κέντρο στην Λα Ντεφάνς.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Παρισιού μέσω twitter, το εμπορικό κέντρο Quatre Temps στο δυτικό Παρίσι, εκκενώθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν ελέγχους, ενώ σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Twitter, η αστυνομία ζητούσε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες δείχνει το έντρομο πλήθος να εγκαταλείπει τον χώρο.

Ωστόσο, η επιχείρηση της αστυνομίας στην επιχειρηματική περιοχή Λα Ντεφάνς τερματίσθηκε λίγο αργότερα, ενώ οι προηγούμενες ανησυχίες για έναν ένοπλο στην περιοχή αποδείχθηκαν αβάσιμες, μετέδωσε ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM TV.