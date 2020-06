Πολιτική

Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ξανά τον κόσμο της εργασίας

Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ξανά τον κόσμο της εργασίας

Ποια θέματα βρέθηκαν στην ατζέντα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Τις επόμενες εβδομάδες μας περιμένει πολλή και σκληρή δουλειά». Με αυτά τα λόγια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την εισήγησή του στη σημερινή -δωδέκατη μέσα σε έναν χρόνο- συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του για επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε, επίσης, μήνυμα αισιοδοξίας λέγοντας ότι παρά τις -αναμφισβήτητα- μεγάλες δυσκολίες που εξακολουθούν και υπάρχουν «ειδικά στο μέτωπο της οικονομίας, φυσά στην Ελλάδα ένας αέρας εθνικής αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας». Παράλληλα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή απόπειρα χειραγώγησης των θεσμών», στην οποία -όπως είπε- «η θεσμική κανονικότητα είναι η ισχυρότερη απάντηση».

«Σπάνια έχουν γίνει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες προκλήσεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, υγειονομικές», επισήμανε ο πρωθυπουργός κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, περίπου ένα χρόνο μετά την εκλογική νίκη. Όπως υπογράμμισε «αυτή η θεσμική τάξη, η δημοκρατική και θεσμική κανονικότητα είναι ίσως η ισχυρότερη απάντηση σε όσους επιχείρησαν να στήσουν μία πρωτοφανή απόπειρα χειραγώγησης των θεσμών» προσθέτοντας ότι «η Δημοκρατία μας είναι ισχυρή, η Δημοκρατία μας λειτουργεί. Η διάκριση των εξουσιών είναι απαράβατος κανόνας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, απένειμε τα εύσημα σε όσους συνεργάστηκαν για να υπάρξει «αυτό το οργανωμένο σχέδιο υποδοχής επισκεπτών στην πατρίδα μας, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στο ζήτημα της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας» και τόνισε: «ξέρουμε, το γνωρίζουμε, ότι ο πήχης είναι πάρα πολύ χαμηλά, θα είναι μία πάρα πολύ δύσκολη τουριστική περίοδος, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Ανέφερε, επίσης, ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη του κόσμου της εργασίας, υπογραμμίζοντας, συγκεκριμένα: «Παρατηρούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τι συμβαίνει, κυρίως στην αγορά εργασίας, και μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία, πρωτίστως το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας, είμαστε πάντα έτοιμοι -εφόσον χρειαστεί- να κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης του κόσμου της εργασίας, κάτι το οποίο αποτέλεσε από την αρχή της κρίσης την πρώτη μας απαράβατη προτεραιότητα».