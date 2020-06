Πολιτική

Τσίπρας: “όχι” στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην κυβέρνηση κατά τη συνάντησή του με την Ομοσπονδία εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

Κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε με την Ομοσπονδία εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, σημειώνοντας ότι «το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία της πώλησης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι «η στρατηγική ιδιωτικοποίησης όλων των αγαθών και των αγαθών εκείνων που βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι γνωστή, είναι η γνωστή νεοφιλελεύθερη αντίληψη που έχει η σημερινή κυβέρνηση και το είχε δηλώσει και προεκλογικά».

Επισήμανε ότι «ζούμε στην εποχή της πανδημίας, στη μετά κορονοϊό εποχή και θα έπρεπε να είχαμε βγάλει κάποια συμπεράσματα», για να τονίσει ότι «η συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού -σήμερα όχι έξι μήνες πριν- είναι τελείως εκτός πλαισίου και θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως ορισμένα αγαθά δεν πωλούνται και δεν αγοράζονται, αλλά πρέπει να είναι αγαθά στα οποία όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση».

Είπε ότι και η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ δεν είναι καινούρια, ότι την είχε επιχειρήσει και η κυβέρνηση Σαμαρά και κατηγόρησε την κυβέρνηση σχολιάζοντας ότι «αυτοί που σνόμπαραν το ΕΣΥ, οι ίδιοι άνθρωποι που δήθεν ξαφνικά ανακαλύπτουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, δεν φαίνεται να αναθεωρούν καμία από τις αρχές τους για την ιδιωτικοποίηση των βασικών αγαθών». Τόνισε ότι «σε καμία χώρα που ο καπιταλισμός, ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός λειτουργούσε και λειτουργεί, δεν είδαμε να ξεπουλιούνται τα δίκτυα ή να ξεπουλιούνται τα πάγια και μάλιστα με έναν τρόπο που η αποτίμηση τους είναι τόσο εξευτελιστική, όπως προτείνεται εδώ».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, Ηλίας Κορλός, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι σε όποια χώρα μπήκε ιδιώτης στον κύκλο του νερού υπήρξε αύξηση της τιμής και μείωση της ποιότητας. Σημείωσε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και στους πολίτες και στους αγρότες, καθώς και ότι τίθενται και θέματα εθνικής ασφάλειας.