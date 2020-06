Κοινωνία

Κορονοϊός: η καραντίνα μείωσε θεαματικά τα τροχαία

Ο κορονοϊός "φρέναρε" σημαντικά τα τροχαία δυστυχήματα και τις οδυνηρές συνέπειες τους. Τι ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η καραντίνα στη χώρα λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό είχε ως αποτέλεσμα και τη μεγάλη μείωση -κατά 61,9%- των οδικών τροχαίων ατυχημάτων που προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, ο αριθμός των οποίων ανήλθε σε 326.

Τα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα του φετινού Απριλίου και αποτελούν μια σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 21 νεκροί (μείωση 58%), 21 βαριά τραυματίες (μείωση 52,3%) και 332 ελαφρά τραυματίες (μείωση 66,6%).