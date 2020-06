Πολιτική

Προανακριτική: Αυθεντικό το ηχητικό Παππά - Μιωνή, σύμφωνα με ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη

Πραγματογνωμοσύνη από ιδιώτη πραγματογνώμονα προσκόμισε στην προκαταρκτική επιτροπή για τον Παπαγγελόπουλο, ο Σάμπυ Μιωνής.

Πραγματογνωμοσύνη από ιδιώτη πραγματογνώμονα προσκόμισε στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής.



Η πραγματογνωμοσύνη αφορά στο ηχητικό της συνομιλίας του επιχειρηματία με τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά. Σύμφωνα με πληροφορίες η πραγματογνωμοσύνη αποφαίνεται ότι το ηχητικό είναι γνήσιο και δεν έχει υποστεί ουδεμία συρραφή.

Η πραγματογνωμοσύνη, όπως και κάθε έγγραφο που διαβιβάζεται στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, διαμένεται στους εισηγητές των κομμάτων προκειμένου να το αξιολογήσουν και λαμβάνει γνώση και ο ελεγχόμενος, δηλαδή ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες χθες ο κ. Παπαγγελόπουλος ενημερώθηκε πως για όποιο στοιχείο ή έγγραφο διαβιβάζεται στην επιτροπή, μπορεί να το σχολιάσει ή να το αντικρούσει με έγγραφο υπόμνημα του.

Δήλωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική

Σε ανακοίνωση τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, αναφέρουν

Σήμερα, ξεπέρασαν ακόμα και τον χειρότερο εαυτό τους. Δυστυχώς για την Δημοκρατία ο πολιτικός τους κατήφορος δεν έχει τέλος.

Μετέτρεψαν την Προανακριτική Επιτροπή σε παιχνίδι στα χέρια ενός ιδιώτη που με τις παράνομες πρακτικές συμπαρασύρει τη ΝΔ και την κυβέρνηση σε έναν επικίνδυνο παρακρατικό βούρκο.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για το παράνομα κτηθέν υλικό που κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή ο επιχειρηματίας Σαμπι Μιωνής. Ενώ έχει ζητηθεί επίσημη πραγματογνωμοσύνη από την ΕΛΑΣ και ενώ μόλις χθες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όρισε ως επόπτη στην έρευνα εισαγγελέα Εφετών, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ ευτελίζουν για μια ακόμη φορά το Κοινοβούλιο επιχειρώντας να μετατρέψουν την Προανακριτική σε παραθεσμικό και αντιδημοκρατικό εργαλείο συσκότισης της αλήθεια και παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης. .

Ο κόσμος βοά από την κυνική ομολογία Novartis ότι ακολουθούσε παράνομες και αθέμιτες πρακτικές στην Ελλάδα και διέφθειρε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ωστόσο, ΝΔ και κ. Μητσοτάκη επιχειρούν τον ύστατο αντιπερισπασμό. Προσπαθούν να θάψουν το σκάνδαλο ΝΟΒΑΡΤΙΣ και τις ευθύνες της τότε κυβέρνησης Σαμαρά, όπως αυτές ξεκάθαρα περιγράφονται στο κείμενο συμβιβασμού της πολυεθνικής εταιρείας με το αμερικανικό δημόσιο.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουμε στην Προανακριτική Επιτροπή, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή, έτσι και τώρα βάζουμε ανάχωμα στην εκτροπή, με τα θεσμικά όπλα που προβλέπει το σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Και αυτή τη φορά θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα, όπως συνέβη με τους προστατευόμενους μάρτυρες και την αποτροπή κλήσης ιδιωτών μαρτύρων ως υπόπτων.

Με αίτηση μας προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, ζητούμε αυτό που θα όφειλε να πράξει ο ίδιος: Να συγκληθεί εκ νέου η Επιτροπή προκείμενου να συζητήσει την απόφαση της Αμερικανικής Δικαιοσύνης για την Novartis καθώς το έγγραφο αυτό αποτελεί το πλέον αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο. Προηγουμένως ζητείται η επίσημη μετάφραση του κειμένου προκειμένου να περιληφθεί στο πόρισμα της Επιτροπής.

Επίσης με την αίτηση μας υποβάλλουμε τα κάτωθι ερωτήματα προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

α) εάν νομίμως και προσηκόντως η Επιτροπή δια του προέδρου της δέχεται υπομνήματα και έγγραφα από μάρτυρες που ήδη έχουν εξεταστεί ενόρκως ενώπιόν της, ιδίως δε έγγραφα και υπομνήματα μετά την αναστολή λειτουργίας και συνεδριάσεων της 25η Ιουνίου 2020

β)εάν μπορεί να παραδοθούν οι πορισματικές εκθέσεις των ομάδων των κομμάτων που συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς να έχει προηγουμένως μεταφραστεί αρμοδίως και επισήμως, χωρίς να καταστεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο και χωρίς να σχολιαστεί από αυτές (ομάδες κομμάτων) το έγγραφο του προαναφερόμενου Συμβιβασμού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιτροπής Κεφααλαιογαράς ΗΠΑ-Νovartis.

Αντιδράσεις των Ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων

Σε ανακοίνωσή της «σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση επί εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων», η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει «Δεν είναι η πρώτη φορά στη χώρας μας, που δικαστικές υποθέσεις εξαιρετικής φύσεως και μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος πυροδοτούν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες εξελίσσονται, κατ΄ ουσία, σε κομματική αντιδικία με επίκεντρο την Δικαιοσύνη. Και δεν είναι η πρώτη φορά, που, κατά τη διάρκεια των πολιτικών αυτών αντιπαραθέσεων, οι πράξεις και οι ενέργειες των Δικαστικών Αρχών εγκωμιάζονται ή αποδοκιμάζονται με κριτήρια υποκειμενικά ανάλογα με το πολιτικό όφελος ή την πολιτική ζημία και με τις ιδιότητες μάλιστα αυτές (εγκωμιάζοντος και αποδοκιμάζοντος) να εναλλάσσονται, συνεχώς, ακόμη και μεταξύ των ιδίων προσώπων.

Απέναντι στην εγγενή αυτή παθογένεια του πολιτικού συστήματος, που αγνοεί ακόμη και την ίδια τη νομοθεσία, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί όλους τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Χώρας να συνεχίζουν να επιτελούν με σθένος τα καθήκοντα τους με μοναδικό γνώμονα το Σύνταγμα, τους Νόμους του Κράτους και τη φωνή της συνείδησης τους. Θεσμική, δε, εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής Ανεξαρτησίας των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών αποτελούν οι θεσμοθετημένες από το Σύνταγμα διαδικασίες επιθεώρησης και αυτοελέγχου (αρθρ. 87 παρ.3 και 91 Σ)».

Από την πλευρά της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αναφέρει «με αφορμή δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εν εξελίξει υποθέσεις και εμπλέκουν αβασάνιστα στη δίνη πολιτικών αντιπαραθέσεων εισαγγελικούς λειτουργούς με προσβλητικά σχόλια και υπονοούμενα για την αμεροληψία τους, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει, για πολλοστή φορά, έντονη αποδοκιμασία στις ανοίκειες επιθέσεις και την ηθελημένη στοχοποίηση εισαγγελικών λειτουργών. Η προσπάθεια χειραγώγησης των εκπροσώπων της δικαιοσύνης, με προφανή σκοπό το προσωπικό όφελος, είναι μάταιη και καταδεικνύει μία δημοκρατία που θεσμικώς υπολειτουργεί, ανάξια της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, απευθυνόμενη στους εκπροσώπους των λοιπών εξουσιών και μερίδα του Τύπου, ζητά από αυτούς να παύσουν, αντιποιούμενοι τη δικαστική εξουσία, να αποδίδουν άκριτα κατηγορίες, να καταδικάζουν και να στοχοποιούν συλλήβδην εν ενεργεία εισαγγελικούς λειτουργούς. Τέτοιες ενέργειες, όχι μόνο δεν κάμπτουν αλλά τουναντίον ενδυναμώνουν το ανεξάρτητο εισαγγελικό φρόνημα όλων των συναδέλφων. Σε κάθε δε περίπτωση, η ίδια η δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια και διαθέτει, όπως διαχρονικά αποδεικνύει, το δικονομικό μηχανισμό ελέγχου και απόδοσης ευθυνών για τυχόν υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις των λειτουργών της και ουδείς άλλος».