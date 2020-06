Πολιτική

Βαρθολομαίος για Αγία Σοφία: Αν γίνει τζαμί θα στρέψει τους Χριστιανούς κατά του Ισλάμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη για τα σχέδια του Ερντογάν να μετατρέψει το ιστορικό μνημείο σε τζαμί.

Σαφή θέση εναντίον της πρόθεσης της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τέμενος, πήρε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που χοροστάτησε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίων Αποστόλων Φερίκιοϊ.

Μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης τόνισε: «Το έτος 2016 απεστείλαμεν Γράμμα εις τον τότε διευθυντήν Θρησκευτικών Υποθέσεων και εκφράσαμε την ανησυχία μας για την αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας. Δεν θα πρέπει αυτός ο Ναός να γίνει αιτία συγκρούσεων μεταξύ των δύο λαών»

«Δεν ανήκει μόνο σε αυτόν που κατέχει το μνημείο, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και ο τουρκικός λαός έχει την ευθύνη της ανάδειξης αυτής της οικουμενικότητας του μνημείου. Η Αγία Σοφία ως μουσείο αποτελεί τόπος και σύμβολο συναντήσεως, αλληλεγγύης και αλληλοκατανοήσεως Χριστιανισμού και Ισλάμ. Η τυχόν μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανών σε όλο τον κόσμο εναντίον του Ισλάμ. Το ζητούμενο, όμως, είναι η ενότητα. Έχουμε την προσδοκία ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική», υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.