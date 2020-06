Αθλητικά

Πρώτος “τελικός” ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για το Champions League

Περισσότερες από 200 επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το ντέρμπι της Super League.

O πρώτος γύρος των play off της Super League ολοκληρώνεται αύριο. Το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ξεχωρίζει στην 5η αγωνιστική. Οι δύο ομάδες διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και το μεταξύ τους παιχνίδι έχει τον χαρακτήρα τελικού.

Αύριο (21:00) στην Τούμπα θα γίνει ο πρώτος τελικός για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 βαθμούς περισσότερους και με νίκη θα ξεφύγει 6 πόντους και θα αγκαλιάσει τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ με νίκη θα πιάσει ξανά τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Με ισοπαλία θα διατηρηθεί η διαφορά των 3 βαθμών και είναι πιθανό να κριθεί η δεύτερη θέση στη νέα αναμέτρησή τους, στην 9η αγωνιστική, την προτελευταία των play off, στο ΟΑΚΑ.

Ο παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές στα πρακτορεία ΟΠΑΠ για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τον παίκτη που θα δώσει ασίστ, το αν θα σημειωθεί ή όχι αυτογκόλ, την πρώτη και τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, την ομάδα που θα σκοράρει με πέναλτι, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ.

Κουπόνι για τα κόρνερ με επιλεγμένους αγώνες

Το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε και ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ με τα πιο σπουδαία παιχνίδια από σήμερα έως την Πέμπτη. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στις ακόλουθες επιλογές με κόρνερ:

Νικητής των κόρνερ

Over/Under 8,5 κόρνερ

Over/Under 9,5 κόρνερ

Over/Under 10,5 κόρνερ

