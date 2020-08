Life

Η Halsey κυκλοφορεί συλλογή ποιημάτων

Με ποιά θέματα καταπιάνεται η καλλιτέχνιδα, στα κυρίως αυτοβιογραφικά ποιήματα της.

Η 25χρονη Halsey ανακοίνωσε μια συλλογή από αυτοβιογραφικά ποιήματα με τίτλο «I Would Leave Me If I Could» με ανάρτησή της στο Instagram.

«Έγραψα μερικές χιλιάδες προτάσεις αλλά δυσκολεύομαι κάπως να συνθέσω μία για να συνοψίσω πόσο ενθουσιασμένη είμαι γι' αυτό» ανέφερε.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster θα εκδώσει το βιβλίο που αναμένεται στις 10 Νοεμβρίου.

Στα ποιήματά της, η Halsey εξερευνά τα πάνω και τα κάτω καταδικασμένων σχέσεων, τους οικογενειακούς δεσμούς, τη σεξουαλικότητα και τις ψυχικές ασθένειες.

«Περισσότερο χειροβομβίδες παρά εξομολογήσεις, αυτά τα αυτοβιογραφικά ποιήματα διερευνούν και αποσυναρμολογούν τις συμβατικές έννοιες για το τι σημαίνει να είσαι φεμινίστρια σε αναζήτηση δύναμης» αναφέρει ο Simon & Schuster.

Στο εξώφυλλο της συλλογής «I Would Leave Me If I Could» παρουσιάζεται το «American Woman» ένα έργο τέχνης της Halsey.

Η Halsey διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή σε ηλικία 17 ετών και σε συνέντευξή της στο Rolling Stone το 2019 είπε ότι έγραψε το τρίτο άλμπουμ της, Manic, κατά τη διάρκεια ενός μανιακού επεισοδίου. Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, περιλαμβάνει τα singles «Without Me», «Graveyard» και «You Should Be Sad».

Η τραγουδίστρια δημιούργησε το ταμείο, Black Creators Funding Initiative, αυτόν το μήνα για να βοηθήσει στη στήριξη μαύρων καλλιτεχνών, συγγραφέων, σκηνοθετών και άλλων δημιουργών.