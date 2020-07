Πολιτισμός

Σχολή Σεναρίου ΑΝΤ1: ξεκινούν οι εγγραφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μεγάλη επιτυχία; ολοκληρώθηκε το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας της Σχολής! Δείτε τον πρώτο απολογισμό και τα προγράμματα σπουδών.

Με πρωταρχικό στόχο την εκπαίδευση μιας νέας γενιάς σεναριογράφων για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τα digital media, η Σχολή Σεναρίου του ΑΝΤ1 ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 ένα πιλοτικό πρόγραμμα με μια ομάδα επίλεκτων, πολλά υποσχόμενων δημιουργών. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε και με χαρά ανακοινώνουμε ότι το 45% των σπουδαστών του τμήματος Advanced (που αφορά σπουδαστές με κάποια εμπειρία στο σενάριο) εργάζονται ήδη ως σεναριογράφοι σε τηλεοπτικές σειρές.

Τον Φεβρουάριο του 2020 ξεκίνησε επίσημα και το βασικό διετές πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, το Basic, που απευθύνεται σε νέους σπουδαστές που επιθυμούν να γίνουν σεναριογράφοι. Καθηγητές εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διδάσκουν μεταφέροντας τη γνώση και την εμπειρία τους, με γνώμονα τα διεθνή standard του Σεναρίου.

Οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό έτος Οκτ. 2020- Ιουν. 2021 ξεκινούν από αρχές Ιουλίου και για τα δυο τμήματα: το Advanced, που αφορά σπουδαστές με κάποια εμπειρία στο σενάριο και είναι μονοετές, και το Basic για σπουδαστές χωρίς προηγούμενη εμπειρία, που είναι διετές.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Σχολής για πληροφορίες και εγγραφές είναι:

WebSite: ant1scenario.gr

Τηλ. 210 6886538 - 6945 086223

Facebook: facebook.com/ANT1scenario

Instagram: instagram.com/ant1scenario