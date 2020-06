Κόσμος

Κορονοϊός: Η λίστα της ΕΕ με τις 14 ασφαλείς χώρες

Σε αυτές τις χώρες ανοίγει τα σύνορά της η ΕΕ. Ποιες χώρες έμειναν εκτός.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Οι χώρες της ΕΕ ανοίγουν από αύριο, 1η Ιουλίου , τα σύνορα τους για 15 χώρες εκτός ΕΕ.

Το τελικό πρασινο φως με τον κατάλογο των 15 "υγειονομικα ασφαλών" τριτων χωρών άναψε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ, μετά απο πολυήμερες συνεδριάσεις σε επίπεδο πρεσβευτών.





Οι χώρες που θεωρούνται «ασφαλείς» είναι:

Αλγερία, Αυστραλία, Καναδάς, Γεωργία, Ιαπωνία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ουρουγουάη. Ρουάντα, Σερβία, Τυνησία Ταϊλάνδη

Στις χώρες αυτές προστίθεται και η Κίνα, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτή θα ανοίξει τα σύνορά της για τους ταξιδιώτες από τις χώρες της ΕΕ.





Ωστόσο, σημαντικές χωρες για τον ελληνικό τουρισμό, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Μαζι, με τη Βραζιλία, αποτελούν χώρες με υψηλό αριθμό κρουσμάτων covid-19, αναλογικά με τον πληθυσμό τους και πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο αριθμό κρουσμάτων στην ΕΕ. Α παγορευτικό έχουν, επίσης, οι ταξιδιώτες από την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.





Ο κατάλογος με τις "υγειονομικα ασφαλείς" τρίτες χώρες θα αναθεωρείται κάθε 15 ημέρες, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα στις χώρες αυτές. Το βασικό κριτήριο είναι τα κρούσματα covid -19 που καταγράφουν οι τρίτες χώρες, να είναι κοντά στα επίπεδα της ΕΕ, δηλαδή 16 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Πολλά κράτη-μέλη, ωστόσο, θεωρούν ότι η αξιοπιστία των επιδημιολογικών δεδομένων που παρέχονται από τρίτες χώρες, ιδίως από την Κίνα, είναι "προβληματική".





Ο κατάλογος με τις χώρες αποτελεί σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς τα κράτη-μέλη και δεν είναι δεσμευτικός, αφού ο έλεγχος των συνόρων παραμένει αρμοδιότητα του κάθε κράτους-μέλους.





Η ΕΕ προσπαθεί να συντονίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ζήτημα των ταξιδιωτών από τρίτες χώρες που θα μπαίνουν στην ΕΕ, λόγω του ότι τα σύνορα εντός της ζώνης Σένγκεν έχουν ξανανοίξει με άρση των περιορισμών.

Η ΕΕ έχει κλείσει τα εξωτερικά της σύνορα για τα «μη απαραίτητα ταξίδια» από τα μέσα Μαρτίου.

Τα κράτη της ΕΕ στη ζώνη Σένγκεν με τα 26 μέλη επιτρέπουν κανονικά τη διέλευση στα σύνορα χωρίς διαβατήρια για πολίτες της ΕΕ, αλλά οι Αρχές κάθε χώρα έχουν θέσει εκ νέου περιορισμούς σε αυτήν την κρίση του κορωνοϊού.

Όσον αφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπραγματεύεται επί του παρόντος προσωρινές «αερογέφυρες» με πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε ο κορωνοϊός να μην εμποδίζει εντελώς τις καλοκαιρινές διακοπές – στην εποχή μάλιστα με την μεγαλύτερη κίνηση στην Ευρώπη για τον τουρισμό στον οποίο απασχολούνται εκατομμύρια άνθρωποι.

Η ευρωπαϊκή λίστα θα ανανεώνεται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κάθε δύο εβδομάδες.