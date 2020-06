Οικονομία

Πού ξόδεψαν τα χρήματά τους οι Έλληνες την περίοδο του lockdown

Ο τζίρος των καταστημάτων τον δεύτερο μήνα του lockdown. Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι.

Μόνον από τα σούπερ μάρκετ έκαναν αγορές οι Έλληνες καταναλωτές τον Απρίλιο εφέτος, δεύτερο μήνα του lockdown λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο της χώρας να καταγράψει μεγάλη πτώση κατά 24,8%.

Ειδικότερα, ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε σε: Ένδυση- υπόδηση (83,1%), Έπιπλα- ηλεκτρικά είδη- οικιακό εξοπλισμό (52,5%), Βιβλία-χαρτικά- λοιπά είδη (52,5%), Πολυκαταστήματα (45,4%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (31,9%), Τρόφιμα- ποτά- καπνό (26,3%) και Φαρμακευτικά- καλλυντικά (3,6%). Διασώθηκαν μόνον τα Μεγάλα καταστήματα τροφίμων, με αύξηση 6,2%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 24,8% τον Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020 σημείωσε μείωση 23,1%. Παράλληλα, εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 25,5% τον Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 24,7% τον Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020 σημείωσε μείωση 23,3%. Παράλληλα, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 26,5% τον Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020.