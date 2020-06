Κοινωνία

Άρειος Πάγος: Καταδίκη Αμβρόσιου για ρατσιστικό και ομοφοβικό κήρυγμα

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του πρώην μητροπολίτη.

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του πρώην μητροπολίτη Αμβρόσιου ως προς το σκέλος της καταδίκης του με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο.

Αναλυτικότερα ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για επικύρωση της ενοχής του πρώην μητροπολίτη ως προς το σκέλος που αφορά τον αντιρατσιστικό νόμο, ενώ ως προς το αδίκημα της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώματος ο Άρειος Πάγος αποφάσισε την απαλλαγή του, λόγω αλλαγής του Ποινικού Κώδικα.

Ειδικότερα, ο πρώην μητροπολίτης Καλαβρύτων προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, ζητώντας την αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης για ρητορική μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ και κατάχρηση του εκκλησιαστικού του αξιώματος σε ομοφοβικό του κείμενο που δημοσίευσε στο ιστολόγιό του, για το οποίο έγινε μηνυτήρια αναφορά από εννέα ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές.

Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ο μητροπολίτης αθωώθηκε, ωστόσο οδηγήθηκε και πάλι στο εδώλιο κατόπιν έφεσης που ασκήθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό. Τον Ιανουάριο του 2019,το Τριμελές Εφετείο Αιγίου τον έκρινε ένοχο καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή.