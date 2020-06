Οικονομία

Συμφωνία με την TUI για 1,5 εκ. τουρίστες στην Ελλάδα το 2020

Στρατηγική συμφωνία για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού υπέγραψαν στην Κω ο Υπουργός Tουρισμού και ο επικεφαλής του Ομίλου TUI.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο επικεφαλής του Ομίλου TUI Sebastian Ebel υπέργαψαν στρατηγική συμφωνία για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού.

Ο κ. Θεοχάρης αναφερόμενος στη συμφωνία τόνισε:

« - Βάζουμε κοινό στόχο να φέρουμε το 50% των περσινών τουριστών που έφερε η εταιρία στη χώρα μας. Υπενθυμίζουμε πως πέρσι ήρθαν μέσω της TUI 2,8 με 3 εκατ. επισκέπτες.

- Υλοποιούμε τον στόχο αυτόν μέσω της συνδιαφήμισης, στην οποία η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα με την οποία η εταιρία θα συνεργαστεί.

- Σχεδιάζουμε κοινές δράσεις για την επέκταση της τουριστικής περιόδου, κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχία της χρονιάς.

- Επιπρόσθετα, εντείνουμε τις ενέργειες για την επέκταση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών στην χώρα μας.

- Δίνουμε έμφαση στον στρατηγικό μετασχηματισμό με δράσεις για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

- Θα σχεδιάσουμε νέους πλόες κρουαζιέρας για φέτος και τις επόμενες χρονιές.

- Εστιάζουμε σε δράσεις ψηφιοποίησης και εμπειρίας απαλλαγμένης από το χαρτί».

Ο υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική για τις προσπάθειες της χώρας μας να κερδίσει το χαμένο έδαφος της φετινής χρονιάς και ότι δίνει το σήμα σε κάθε επαγγελματία του τουρισμού πως συμφέρει να ανοίξουν φέτος και επιτρέπει να ατενίζουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία το μέλλον».

Χαρακτηριστική ήταν, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, και η δήλωση του CEO της TUI Sebastian Ebel: «Θα απογοητευτώ αν δεν πιάσουμε τον στόχο του 50% με την Ελλάδα».